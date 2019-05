Gazzetta dello Sport: "Atalanta-Gasperini, il matrimonio riparte dai big"

Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport, si fa anche il punto della situazione sull'Atalanta. La squadra orobica infatti ha ora la certezza che ripartirà in panchina da Gian Piero Gasperini, forse l'artefice principale del miracolo che ha visto i nerazzurri qualificarsi in Champions League. L'incontro con la società è stato fruttifero e ha dato nuove certezze all'ex tecnico del Genoa. "Il matrimonio riparte dai big", fa notare il giornale nel titolo, con l'importante permanenza in nerazzurro dei tre giocatori copertina: Josip Ilicic, Alejandro Gomez, Duvan Zapata. A meno di offerte shock, s'intende.