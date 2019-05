Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport, si parla anche di Atalanta. La vera rivelazione del campionato che si è appena concluso ha infatti potuto festeggiare una clamorosa qualificazione in Champions League. Ora però c'è da impostare la prossima stagione: decisivo sarà l'incontro di oggi tra mister Gasperini e il presidente Percassi. L'allenatore intende chiedere di tenere i big e di rafforzare la squadra, per mantenere l'Atalanta competitiva in vista della prossima Champions League. Diversi i nodi da sciogliere in chiave mercato, dove si cercano un altro centravanti e un esterno offensivo. Prima, però, bisognerà capire se gli orobici continueranno con Gasperini o dovranno trovare un nuovo allenatore.