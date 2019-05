Gazzetta dello Sport: "Atalanta, puoi crederci!"

Tanta Atalanta sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, anche nelle pagine interne. Viene analizzato il successo della squadra di Gian Piero Gasperini all'Olimpico, in casa della Lazio, una vittoria che lancia gli orobici verso la qualificazione in Champions League. Intanto il colombiano Duvan Zapata entra nella leggenda: sale a ventidue gol e affianca lo svedese Jeppson (stesso numero di gol, ma nella stagione '51-'52), con l'obiettivo di centrare sia l'accesso alla Champions, sia di vincere la Coppa italia.

Milan, solo piedi buoni: nelle pagine interne della Gazzetta, c'è anche un'analisi tecnica sul Milan e sul centrocampo. Ciò sarà fondamentale in questa parte finale di stagione, con i recuperi di Biglia e Paquetà che possono essere decisivi per Gattuso. Il tecnico punterà infatti sui piedi buoni per cercare di scardinare il Bologna, che invece lotta per la salvezza. Il tecnico, dal canto suo, ci crede: "I miei sono arrabbiati", assicura.

Ciao Frosinone: è Serie B: viene dato spazio, inoltre, a un verdetto che si è consumato ieri. Il Frosinone, infatti, retrocede ufficialmente in Serie B, facendo così compagnia al ChievoVerona. Eppure il match con il Sassuolo si era incanalato sui binari giusti per la formazione di Baroni, capace di portarsi sul 2-0 prima della rimonta dei neroverdi. "Un anno complicato" come ammesso dallo stesso allenatore giallazzurro, che però assicura: "Vogliamo finire il campionato al meglio".