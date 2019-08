Gazzetta dello Sport: "Atalanta, riparte la caccia. Duello Gomez-Ayhan"

Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport di oggi, si fa il punto sul mercato dell'Atalanta. Gli orobici cercano infatti rinforzi in difesa dopo l'addio di Mancini, ceduto alla Roma. Due dei giocatori più accreditati per sostituirlo sono il turco Kaan Ayhan e lo spagnolo Sergi Gomez. In lizza anche Gian Marco Ferrari. Piace anche Luca Pellegrini per la fascia sinistra. Punto anche sui giocatori in uscita: Reca dovrebbe andare in prestito, così come Barrow che ha molte richieste. Potrebbero salutare anche Valzania, Varnier e Haas. Da registrare un forte interesse dello Schalke 04 per Gosens.