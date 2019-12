Gazzetta dello Sport: “Avellino, la cessione è saltata”

© foto di stefano tedeschi

Continuano i problemi in casa Avellino dove era in corso una trattativa per il passaggio di consegne della società. Alla fine però la cessione è saltata dopo una lunghissima giornata in cui Mauriello e De Cesare hanno rifiutato di dimettersi dal CdA facendo innervosire la cordata che ha iniziato a perdere pezzi già dall’ora di pranzo con prima Izzo e poi Martone che si defilavano lasciando solo Circelli che alla fine ha desistito. “Avellino, la cessione è saltata. Oggi Sidigas può tornare in sella”, è il titolo della Gazzetta dello Sport che ricostruisce la frenetica giornata in casa irpina.