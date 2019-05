Gazzetta dello Sport - Baselli: "Toro in Europa e la stagione è da 10"

Sulla Gazzetta dello Sport di oggi c'è anche un'intervista esclusiva a Daniele Baselli, centrocampista del Torino. Il giocatore ha parlato dell'andamento della stagione in casa granata, un campionato che può diventare da dieci in pagella qualora si centrasse la qualificazione in Europa. Carichissimo, Baselli afferma che la squadra non mollerà di un centimetro in questo finale di torneo, con Mazzarri e Cairo che sono diventati decisivi per la società. In ogni caso, il Torino ha messo le basi per un importante ciclo che possa durare in futuro.