Gazzetta dello Sport: “Campionato tutto d'un fiato? L'Entella sa come si fa”

“Un campionato d’un fiato? L’Entella sa già come si fa”. Titola così la Gazzetta dello Sport parlando della squadra ligure che un anno fa iniziò il campionato solo a Novembre per via della battaglia per la riammissione in Serie B (che poi non arrivò) che andò molto per le lunghe e costrinse la squadra di patron Gozzi a conquistare la cadetteria sul campo. “Da novembre a maggio, 38 partite in cinque mesi e mezzo, una ogni quattro giorni tra coppa (storico il successo sul Genoa, a Marassi) e soprattutto campionato. Senza mai prendere fiato. - si legge nel pezzo - L’Entella rimase senza giocare per 50 giorni, fin quando il Tar del Lazio respinse il suo ricorso ritenendo prioritaria la regolare prosecuzione dei campionati”. Una situazione non troppo dissimile a quella che coinvolgerà tutte le 20 squadre di Serie B qualora si torni in campo.