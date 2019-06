© foto di stefano tedeschi

Spazio alla vicenda Palermo nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport che titola: “Capolinea Palermo. Niente soldi, Arkus in fuga. Mirri o Ferrero per la D”.

“Che il destino del Palermo sia segnato è scritto sui volti marcati di rabbia dei dipendenti della società che hanno incontrato il sindaco Orlando. Il loro futuro è sconvolto da questa vicenda pirandelliana che si arricchisce ogni giorno di situazioni paradossali. Hanno assistito alla conferenza stampa nella quale il primo cittadino si è già proiettato verso lo scenario peggiore, descrivendo le mosse che adotterà di concerto con le istituzioni del calcio con le quali è in contatto. - si legge ancora nell’articolo - Chi continua a perseverare su una linea paradossale è Arkus Network che, da Roma, comunica attraverso videomessaggi, evitando il contraddittorio, nei quali Salvatore Tuttolomondo si fa vedere accanto ai rappresentanti della Lev Ins, la compagnia assicurativa bulgara, per attestare il rilascio della fideiussione dopo la truffa del broker. Arkus ribadisce la solidità finanziaria del gruppo, nonostante le scadenze non rispettate e inadempimenti accertati”.