Gazzetta dello Sport: "Carpi fantasma: ultimo anno in C. Poi rischio oblio"

"Carpi fantasma: ultimo anno in C. Poi rischio oblio": guarda al Carpi La Gazzetta dello Sport. Con poche notizie liete circa il futuro del club, retrocesso in C dopo cinque anni di Serie B e uno di A: "Bonacini vuole vendere: senza erede, sarà la stagione dei saluti. Riolfo allenatore «virtuale»".

Questa, in merito, la nota del club biancorosso a firma di patron Bonacini:

"CARPI – In riferimento a quanto pubblicato sull’edizione odierna del maggior quotidiano sportivo nazionale, il Carpi FC 1909 e la sua proprietà smentiscono fermamente l’interpretazione assolutamente falsa e tendenziosa circa il futuro della Società: mettere in dubbio l’iscrizione del Club al campionato 2020-21 è assolutamente fuori luogo nonché privo di fondamento.

Come risaputo, la Società è stata oggetto di trattative per la cessione del pacchetto azionario e rimane in vendita ma, come annunciato ufficialmente dall’azionista di maggioranza e AD Stefano Bonacini, il futuro e la continuità della Società non sono mai stati in discussione nonostante la volontà di cedere la mano ad altri soggetti.

Il Carpi è una società sana e in salute, ad oggi conta su una rosa di 24 calciatori sotto contratto che, senza offerte all’altezza del proprio valore, saranno a disposizione del nuovo staff tecnico – che verrà ufficializzato a breve – per un campionato da assoluti protagonisti in Serie C.

A fronte di questa situazione di oggettiva solidità finanziaria e tecnica, il Carpi diffida chiunque a fare congetture o ricostruzioni fantasiose circa il futuro più o meno prossimo della Società"