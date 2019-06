Gazzetta dello Sport, Castagne: "Atalanta, la mia Premier"

Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport, appare anche un'intervista esclusiva realizzata con il laterale dell'Atalanta, Timothy Castagne. Il giocatore di fascia ha infatti parlato della sua avventura a Bergamo e della sua passione per il calcio inglese. Tuttavia, definisce l'Atalanta come la sua Premier League: pur volendo prima o poi misurarsi con l'Inghilterra, ad oggi la priorità è il rinnovo contrattuale con i nerazzurri. Eppure l'inizio non era stato semplice: "Psicologicamente ho accusato, poi dopo il 2-2 di dicembre con la Juventus è andato tutto alla grande. Offerte? Non mancano, ma la priorità è restare all'Atalanta. Gasperini è fondamentale che sia rimasto, il progetto va bene. Muriel all'Atalanta? Speriamo! Uno come lui può spaccare le partite, sarebbe perfetto".