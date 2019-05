Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport, si parla in maniera più approfondita della lotta salvezza, con le varie combinazioni di risultati in vista dell'ultima giornata. Per quanto riguarda il Genoa, i rossoblu si salveranno ottenendo un risultato migliore dell'Empoli e se vince. Alla Fiorentina basta solo un pareggio contro il Genoa, ma potrebbe bastare anche una sconfitta con un solo gol di scarto in caso di arrivo pari merito con Genoa e Udinese. O, in alternativa, una non vittoria dell'Empoli a San Siro. Al Bologna serve un solo punto per salvarsi, ma gli emiliani possono essere tranquilli anche non facendone nessuno, nel caso in cui Empoli e Genoa non dovessero vincere.