Gazzetta dello Sport: "Ci dà la scossa sempre lui, Federico il grande"

E' stato considerato all'unisono il migliore in campo Federico Chiesa, attaccante della Nazionale che ieri a Bologna entrando in campo a gara in corso ha permesso agli azzurri di agguantare il pareggio contro la Polonia. "Ci dà la scossa sempre lui, Federico il grande", scrive la Gazzetta dello Sport. "Salvati ancora una volta dall'attaccante viola, che adesso deve essere titolare".