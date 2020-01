Gazzetta dello Sport: “Clamoroso a Cosenza. Altro gol fantasma”

“Clamoroso a Cosenza: altro gol fantasma! Stavolta ride il Crotone”. Titola così nelle pagine di Serie B La Gazzetta dello Sport in edicola tornando su quanto accaduto ieri nel derby calabrese con un gol annullato a Sciaudone, con il pallone smanacciato via da Cordaz ben al di là della linea di porta, ingiustamente. La porta è la stessa di quella in cui – durante Cosenza-Empoli – la terna arbitrale non vide il gol di Ricci, col pallone che colpi la traversa, battè oltre la linea di porta per poi uscire.