Gazzetta dello Sport: “Club spaccati. Ora la ripresa delle donne è in salita”

vedi letture

“Club spaccati, ora la ripresa delle donne è in salita”, titola così La Gazzetta dello Sport in edicola facendo il punto dopo l'assemblea di ieri dei 12 club della Serie A femminile dove non si è trovata una linea comune sulla ripartenza da portare al Consiglio Federale di lunedì.

“Ripartenza in salita per la serie A femminile. Dopo il no dei medici dei 12 club, ieri anche l’assemblea delle società è finita con una fotografia molto mossa della situazione. C’è una spaccatura di fronte all’ipotesi di poter portare a compimento il programma della stagione e le sei partite che mancano. - si legge ancora - Tuttavia, i problemi restano sul tavolo. In particolare la difficoltà a far rientrare le giocatrici dall’estero superando tutte le norme relative alla libera circolazione delle persone. Il campionato potrebbe ripartire anche alla metà di luglio, ma prima bisognerebbe che tutte le squadre tornassero ad allenarsi. Ma poi c’è la contrarietà dei medici sociali. Per Gravina, la possibilità di una ripartenza di tutto il sistema è fondamentale. Ma è anche vero che la spaccatura dei club ora rende il percorso decisamente accidentato”.