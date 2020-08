Gazzetta dello Sport: “CONI, è respinto il ricorso sul -2. Trapani va in C”

“CONI, è respinto il ricorso sul -2. Trapani va in C. Salvo il Cosenza”, titola così la Gazzetta dello Sport in edicola dopo la decisione del Collegio di Garanzia che lascia invariata la classifica di Serie B. “Respinto il ricorso del Trapani, i verdetti della Serie B non cambiano. Il club siciliano è retrocesso e quei 2 punti di penalizzazione alla fine si sono rivelati fatali. Il Collegio di Garanzia del Coni ha detto no al ricorso, dopo il -1 decretato in primo grado che era diventato -2 nel secondo. - si legge nel pezzo - Il Trapani si è ritrovato a discutere il caso contro la Procura generale dello Sport, la Procura Figc e i legali di Cosenza e Pescara. E dopo una lunga camera di consiglio ha visto svanire le sue speranze di restare in B dopo l’orgogliosa rimonta arrivata dopo il lockdown”.