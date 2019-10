© foto di WilMan

Serviva una doppietta. Che non è arrivata. E così, seguendo la titolazione interna della Gazzetta dello Sport oggi in edicola, "CR si ferma a 699. Lussemburgo di traverso, solo una rete: festa rinviata. Ne servivano 2 per il traguardo. Per lo juventino nuova chance già lunedì contro Shevchenko". Cristiano Ronaldo, insomma, proverà a far cifra tonda con l'Ucraina.