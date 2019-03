© foto di Tommaso Bonan

"Da Allegri a CR7. Juve, cinque giorni per cinque risposte". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Mal di pancia per il tecnico bianconero e per Cristiano Ronaldo: la cura - si legge in prima pagina - è la sfida contro l'Atletico Madrid in Champions League. Nedved e Paratici sono gli anti tensione.