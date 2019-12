© foto di stefano tedeschi

"La Fiorentina a Iachini. Genoa, resta Thiago Motta?", è il titolo in taglio laterale su La Gazzetta dello Sport odierna in cui trova spazio la situazione relativa alle panchine di Genoa e Fiorentina. I viola hanno già annunciato il nuovo tecnico, che sarà Beppe Iachini. L'ex giocatore viola è stato scelto da Rocco Commisso per il legame con la città e la capacità di trasmettere la giusta carica agonistica. In casa Genoa invece la situazione è più ingarbugliata: Davide Ballardini ha detto no alla proposta del presidente Preziosi. Troppo complesso il momento, e la separazione brusca dello scorso anno ha influito. Così resta viva solo la pista Diego Lopez, o la permanenza di Thiago Motta che a tutti gli effetti è ancora l'allenatore del Genoa.