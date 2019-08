Gazzetta dello Sport: "Gasperini: Atalanta, così sei indifesa"

Sulla Gazzetta dello Sport di oggi c'è un'interessante analisi sull'Atalanta, a poche ore dal tonfo in amichevole con il Getafe, che ha visto gli spagnoli imporsi per 4-1. Calcio d'estate, certo, ma qualche campanello d'allarme è suonato. La questione è soprattutto tattica: "Atalanta, così sei indifesa" è infatti il titolo dell'articolo. Il messaggio di Gasperini è che tre giocatori che non rientrano in difesa sono troppi: ciò lascia troppo spazio agli avversari. Sarà comunque un k.o. utile agli orobici per riflettere su alcune soluzioni e, forse, adottare dei correttivi.