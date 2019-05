Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport, c'è spazio anche per le parole di Gennaro Gattuso. L'allenatore del Milan infatti non è ancora sicuro del posto per la prossima stagione, ma si conferma: "Mi sento bravo, resterei". E promette: "Non dipenderà solo da noi, ma non molleremo". I rossoneri infatti sono ancora in corsa per la Champions League, ma devono battere la SPAL e contemporaneamente sperare in un aiuto da parte di Empoli o Sassuolo. Non la situazione più comoda, certo, ma a Milanello ci credono ancora.