Spazio alla vicenda che ha coinvolto il Monza spingendo la società a denunciare il tentativo di influenzare una partita con le minacce a un giocatore. “Devi Perdere: giocatore minacciato, il Monza denuncia”, titola la Gazzetta dello Sport nella pagina della Serie C.

“Grazie alla condotta esemplare di un giocatore del Monza e alla serietà della società biancorossa, i Carabinieri di Alessandria hanno denunciato uno scommettitore seriale con l’accusa di tentata estorsione pluriaggravata. Una brutta vicenda che ha inizio lo scorso fine settembre, alla vigilia della sfida tra la Juventus Under 23 e il Monza, in programma allo stadio Moccagatta di Alessandria. - si legge nell’attacco del pezzo - Nelle ore precedenti il match, un giocatore del club brianzolo (di cui non si conoscono le generalità) ha infatti ricevuto sul proprio cellulare alcuni messaggi da uno sconosciuto contenenti pressioni forti e minacce di morte, con il chiaro “invito” a far perdere la propria squadra. Il motivo? Guadagnare soldi dalle scommesse effettuate sulla partita in questione”.