Gazzetta dello Sport: "Gomez accende l'Atalanta anche in versione ala"

Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport si parla anche di Atalanta, con i nerazzurri reduci da un ottimo test contro il Renate, squadra di Serie C. L'amichevole è terminata sul punteggio di 6-0, con gol e spettacolo da parte della formazione orobica. "Gomez accende l'Atalanta anche in versione ala" si legge nel titolo dell'articolo dedicato. Gasperini ha infatti schierato un 3-4-3 in cui il "Papu" ha brillato: gol, assist, tagli al centro e cucchiaio per l'argentino. Bene anche Muriel e il nuovo arrivato Malinovskyi.