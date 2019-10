Gazzetta dello Sport: "Ibra rompe con gli Usa, Italia più vicina"

© foto di Wilman

Una notizia di mercato proveniente dall'altra parte dell'oceano potrebbe far felici i tifosi di un club italiano: "Ibra rompe con gli Usa, Italia più vicina. Zlatan furioso per l'eliminazione ai playoff dei Galaxy: Napoli e Bologna sperano", è la titolazione scelta dalla Gazzetta dello Sport, nelle pagine interne, per analizzare il futuro di Zlatan Ibrahimovic che potrebbe così ritrovare la nostra Serie A.