Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport si parla anche di Inter, in particolar modo dei tre calciatori epurati dal nuovo tecnico Antonio Conte. "Icardi-Raja-Perisic in saldo. Ora valgono 100 milioni in meno", si legge nel titolo dell'articolo. In un anno valore dimezzato, a causa della politica dei nerazzurri. In un anno, il cartellino di Mauro Icardi è passato da 110 a 60 milioni, quello di Radja Nainggolan da 39 a 15 milioni, quello di Ivan Perisic da 50 a 30 milioni. Numeri abbastanza eloquenti.