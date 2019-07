Gazzetta dello Sport: "Il Milan è un cantiere"

Approfondimento sul Milan nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport, che parla del calciomercato in casa rossonera e di come cambierà la rosa a disposizione di mister Giampaolo. "Il Milan è un cantiere" si legge nel titolo: da Donnarumma a Kessie, a Ceballos, molte le operazioni di mercato in vista. In porta è previsto l'avvicendamento tra Donnarumma e Areola, mentre sulla fascia sinistra è già arrivato Theo Hernandez: gli farà posto Ricardo Rodriguez. Sulla lista dei cedibili c'è inoltre Kessie, che verrebbe rimpiazzato da Dani Ceballos.