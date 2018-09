Gazzetta dello Sport: "Il Napoli c'è. Insigne predica in un deserto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Taglio alto dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedicato anche al Napoli, che nell'anticipo di ieri ha battuto 1-0 la Fiorentina tra le mura amiche. La Rosea, a riguardo, titola: "Il Napoli c'è". E anche se spesso e volentieri Insigne predica in un deserto, Ancelotti riprende Allegri in classifica, in attesa che i bianconeri giochino.