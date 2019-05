Gazzetta dello Sport: "Il Napoli fa gola a tanti, De Laurentiis non molla"

Nelle pagine interne de La Gazzetta dello Sport, c'è spazio per una interessante indiscrezione rilanciata da Il Sole 24 Ore. Nelle ultime ore si è infatti diffusa la notizia che la banca d'affari Lazard abbia avuto mandato di cedere il Napoli, anche se in realtà si starebbe interessando solo alla documentazione. Inoltre, uno studio di KPMG Football Benchmark ha stilato il valore del club partenopeo in 569 milioni di euro. Il Napoli comunque non ha commentato né reagito a queste voci. Certo, non c'è grande feeling tra De Laurentiis e parte della città, istituzioni comprese. Al momento, tuttavia, tra i piani di De Laurentiis non c'è alcuna cessione, visto il progetto consolidato e da portare avanti con Ancelotti. Quest'ultimo, inoltre, vuole tornare a vincere e a farlo proprio con il Napoli.