Gazzetta dello Sport in prima pagina: "L'Italia c'è ma il gol?"

Buona prova per l'Italia ieri contro il Portogallo, ma, come spesso è accaduto, gli azzurri di Roberto Mancini non sono riusciti a trovare la via del gol chiudendo l'ultimo match di Nations League sullo 0-0. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "L'Italia c'è ma il gol?".