Gazzetta dello Sport: "Insigne, Napoli a vita"

Tra le pagine interne della Gazzetta dello Sport, si parla anche di Napoli, e in particolare di Lorenzo Insigne. Il fantasista azzurro è infatti ad un passo dal rinnovo contrattuale con la squadra della sua città. Si parla di un'operazione a cui il tecnico Ancelotti ha già dato l'ok e che porterà Insigne ad avere un ingaggio da top player: ben sei milioni di euro a stagione. Per il capitano si prospetta un prolungamento fino al 2024: "Napoli a vita" insomma, come titola l'articolo a lui dedicato.

Zapata da record - Tra i numeri capogiro fatti registrare dall'Atalanta in questa stagione, c'è un paragone molto interessante tra l'attaccante colombiano Duvan Zapata e... Lionel Messi. I due risultano infatti essere i migliori cannonieri dei cinque maggiori campionati europei per quanto riguarda le gare in trasferta: ben quindici reti segnate. Una soddisfazione niente male per Zapata, che continua a sognare con la sua Atalanta l'approdo in Champions League e la vittoria della Coppa Italia.

Zaniolo, che succede? - Nella Gazzetta di oggi c'è anche un approfondimento su Nicolò Zaniolo. L'estroso e giovanissimo giocatore della Roma sembra infatti aver subito un calo nelle ultime gare, con Ranieri che ha deciso di dirottarlo temporaneamente sulla fascia. Esiliato in quella posizione, Zaniolo non riesce più ad incidere come prima, e il feeling che aveva con mister Di Francesco deve invece ancora trovarlo con l'artefice del miracolo Leicester. La situazione però non cambia per la società, sempre decisa a blindarlo.