Gazzetta dello Sport: "Jorginho-Verratti, due palleggiatori contro il pressing austriaco"

"Jorginho-Verratti, due palleggiatori contro il pressing austriaco", titola stamane La Gazzetta dello Sport. La tentazione austriaca è di provare a incartare un avversario più forte, sporcare la partita e cercare di trascinarla ai calci di rigore. Però Turchia, Svizzera e Galles, che hanno provato ad aspettarci con linee strette, sono finiti male. Nella consapevolezza che l’Italia, dotata di qualità e individualità superiori, un gol prima o poi lo fa, Foda potrebbe anche imporsi il coraggio di venirci a pressare in casa, come ha fatto con l’Ucraina, sorprendendola. Ma se l'Austria decidesse di aggredirci, abbiamo gli anticorpi giusti: Jorginho e Verratti. Di sicuro non passeremo la partita chiusi in scatola. Come abbiamo sempre fatto, occuperemo il centro del ring dove potremo spendere la nostra maggiore qualità tecnica per intimidire gli avversari.

I duelli di fascia Lainer-Spinazzola e Berardi-Alaba diranno tanto del match. I due esterni austriaci, molto offensivi, si fanno sorprendere spesso alle spalle. Potrebbe essere una buona chiave per noi: la palla sopra per far correre Spinazzola nella profondità. Potremmo vendemmiare molto anche dalle incursioni centrali di Berardi e Insigne. I due esterni, sterzando verso il centro del campo con il piede forte, hanno la tecnica per far male a una linea statica e spesso mal disposta.