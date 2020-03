Gazzetta dello Sport: "Juve, Higuain e le sue donne. Così è 'fuggito'"

vedi letture

"Higuain e le sue donne. Così è 'fuggito' a Baires. Il Pipita è legatissimo a mamma, compagna e figlia. A Torino non stava bene e ha pianificato il viaggio". Così La Gazzetta dello Sport, nelle pagine interne, analizza nell'edizione attualmente in edicola la scelta dell'attaccante argentino in forza alla Juventus di andar via dell'Italia e di tornare in Sudamerica in questo momento così delicato.