Gazzetta dello Sport: "Juve-Inter, la battaglia del gol"

Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport si parla di calciomercato, in particolare degli obiettivi di Juventus ed Inter. "Juve-Inter, la battaglia del gol", titola infatti in merito il quotidiano. Nello specifico, è la posizione di Romelu Lukaku a tener banco, con il centravanti belga a lungo inseguito dai nerazzurri ma che ora pare essere entrato in orbita Juventus. Decisivo potrebbe essere in tal senso l'argentino Paulo Dybala: la Juventus parrebbe disponibile a un eventuale scambio. Apertura anche da parte di Nedved. Probabile futuro inglese anche per Kean: per lui c'è l'Everton. L'Inter, invece, sta cercando di chiudere per Dzeko, con Marotta che è arrivato ad offrire quindici milioni per il bosniaco.