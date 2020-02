Gazzetta dello Sport - "Juve-Inter rischia di essere rinviata"

vedi letture

Non è detto che il big match si giochi. Difficile rinviare il derby d'Italia ma non impossibile. E così La Gazzetta dello Sport, nelle pagine interne dell'edizione odierna, titola così sulla sfida in programma domani sera: "Juve-Inter rischia di essere rinviata. Le porte chiuse 'un brutto spot'. Diretta in 170 Paesi, spalti vuoti. Però il calendario è pieno, difficile recuperare. Sì o no? Oggi si decide".