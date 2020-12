Gazzetta dello Sport: "Juventus, Khedira vola in Inghilterra. Ancelotti lo aspetta"

La Gazzetta dello Sport scrive che il centrocampista della Juventus, Khedira, è in missione per conto di... se stesso: "Vola in Inghilterra. Ancelotti lo aspetta". Il tedesco ha chiesto ai bianconeri di andare in terra inglese per parlare di qualche possibilità di mercato: proprio in Premier il centrocampista vorrebbe tentare una nuova avventura. Escludendo le voci sulle squadre di Championship, bisogna cercare la sua probabile destinazione tra i principali club. L'Everton è sicuramente in corsa, poiché Ancelotti apprezza Khedira e si è fatto sentire da tempo.