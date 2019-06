Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport si parla anche delle altre trattative, che coinvolgono tutte le formazioni di Serie A. "La Fiorentina va su Duncan, il Sassuolo punta Simeone" si legge nel titolo dedicato. Intanto i viola proseguono nelle loro manovre anche di riassetto societario: l'ultima idea di Commisso è di coinvolgere anche un grande del passato gigliato come Gabriel Batistuta. Per il centrocampo ai viola piace Bennacer dell'Empoli. Il Lecce continua a fare passi avanti per il turco Burak Yilmaz, mentre il Cagliari riscatta Cacciatore e potrebbe cedere Pajac, che piace al Genoa di Andreazzoli. Il Brescia chiude Joronen per la porta, con la firma del finlandese prevista per domani: tramontano così l'idea Sorrentino e la suggestione Buffon. Parma molto attivo sul mercato: i ducali sono vicinissimi a chiudere per Kanouté del Pescara (prestito con diritto di riscatto) e spingono con il Napoli per riavere Inglese, Grassi e Sepe. Difficile Rog, sul quale pare in vantaggio il Cagliari, mentre lo stesso Parma sta pensando a Balotelli: l'ostacolo sono i 4 milioni d'ingaggio.