Gazzetta dello Sport: "La Roma non vuole mollare per Alderweireld"

Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport si parla anche di Roma, con le strategie di mercato dei giallorossi. "La Roma non vuole mollare per Alderweireld" è infatti il titolo dell'articolo che approfondisce l'argomento. Il difensore del Tottenham è sempre al centro dei pensieri dei capitolini: oggi il ceo Fienga sarà a Londra per i bond e il giocatore belga. Dopodiché ci sarà l'assalto a Higuain, che dovrebbe lasciare la Juventus.