Gazzetta dello Sport: "La Roma vola. Lazio, che succede?"

© foto di stefano tedeschi

Taglio laterale della prima pagina de La Gazzetta dello Sport dedicato alle due romane, ieri impegnate nel primo turno di Europa League e con destini opposti: "Dzeko-Zaniolo, la Roma vola. Lazio, che succede?", questo il titolo scelto dalla rosea. Per la Roma di Paulo Fonseca è arrivata una convincente vittoria interna contro i turchi del Basaksehir: Dzeko, Zaniolo, Kluivert più un autogol hanno firmato il poker che regala i primi tre punti ai giallorossi. La Lazio invece ha subito la seconda rimonta consecutiva in pochi giorni, perdendo per 2 a 1 in casa del Cluj, dopo la rete iniziale di Bastos.