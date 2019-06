Sulla Gazzetta dello Sport viene dedicato ampio spazio a Paulo Fonseca, nuovo allenatore della Roma proveniente dallo Shakhtar. Il quotidiano, nelle sue pagine interne, ha pubblicato una breve intervista con Mircea Lucescu, santone della panchina che ha allenato a lungo gli ucraini e conosce benissimo il calcio italiano. A proposito di Fonseca si è espresso così: "Sono convinto che abbia fatto tesoro dell'esperienza in Ucraina. Alla Roma dovrà sapersi adattare a gestire bene il gruppo e le caratteristiche dei singoli senza snaturarli. Inoltre deve capire bene la Serie A, è il campionato più tattico del mondo. Questo è il grande passo in avanti che l'allenatore straniero deve fare. Un consiglio? Impari subito l'italiano, come fece Mourinho. Si adatti al Paese tatticamente e non solo, per una piazza come Roma è importante".