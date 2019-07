Gazzetta dello Sport: "Milan, è un'altra vita"

© foto di stefano tedeschi

Oggi si terrà la presentazione del neo allenatore con la dirigenza al completo, e La Gazzetta dello Sport titola: "Milan, è un'altra vita". Domani si terrà il raduno a Milanello, con Marco Giampaolo in panchina e Boban e Maldini alle sue spalle. Nel frattempo Elliot compie un anno al comando dei rossoneri, e finalmente può inziare una stagione dalle fondamenta. E può prendere il via un progetto di crescita, per valorizzare il club.