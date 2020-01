La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in taglio basso, titola: "Milan, Piatek in vetrina. Con 30 milioni parte". L'attaccante polacco, chiuso dopo l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, è stato messo sul mercato dai rossoneri. Se dovesse arrivare un'offerta di circa 30 milioni partirà. Ora in Coppa Italia cercherà gol per mettersi in mostra e attirare su di sè qualche club. Turno di riposo per Ibrahimovic contro la SPAL questa sera.