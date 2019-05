Gazzetta dello Sport: "Milan rischiatutto"

Niente calcio nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi che apre con il Giro d'Italia, 102esima edizione che parte oggi.

Rischiatutto Milan Spazio al calcio da pagina 18 con i rossoneri che prendono l'apertura. "Gattuso-Bakayoko, una stretta di mano per la Champions" si legge. Il tecnico e il francese hanno bisogno l'uno dell'altro per chiudere al meglio. Suso dal 1' per dare fantasia. Questa sera i rossoneri (ore 20.30) sono impegnati al "Franchi" contro la Fiorentina, partita decisiva per continuare a coltivare il sogno del quarto posto.