Gazzetta dello Sport: "Nainggolan a Cagliari. Inter, legame mai nato"

Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport, viene approfondito il ritorno a Cagliari di Radja Nainggolan, che lascia così l'Inter dopo una sola stagione. Sarà prestito secco per il centrocampista, che torna nella "sua" Cagliari, città dove è diventato grande. Oggi visite e firma per il Ninja. In maglia nerazzurra pochi acuti, senza un vero legame mai sbocciato. Da rimarcare però il gol contro l'Empoli, uno degli apici della sua esperienza a Milano.