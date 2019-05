Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per il Napoli. I partenopei hanno già lo sguardo sulla prossima stagione e scandagliano il mercato alla ricerca di nuovi rinforzi. Tutto sembra pronto per il primo colpo in entrata, che corrisponde al nome di Giovanni Di Lorenzo. Il difensore esterno dell'Empoli arriverà all'ombra del Vesuvio per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Giuntoli comunque si guarda intorno anche per rinforzare l'attacco: si cerca un uomo di fantasia. Il ds continua a insistere per Hirving Lozano, mentre si continua a seguire Agustin Almendra e non si abbandona la pista che porta a Rodrigo de Paul.