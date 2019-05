Gazzetta dello Sport: "Napoli raddoppia, ecco Veretout"

Si muove anche il mercato del Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport di oggi, che parla dei passi in avanti dei partenopei per arrivare a Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina. "Napoli raddoppia, ecco Veretout" è il titolo dell'articolo, nel quale si parla dell'accelerata nella trattativa. La richiesta dei viola è scesa a 22 milioni, l'impressione è che si possa chiudere a stretto giro di posta. Nel frattempo, in giornata dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'acquisto di Giovanni Di Lorenzo dall'Empoli.