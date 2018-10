Gazzetta dello Sport: "Napoli senza Insigne. Spazio a Mertens e Milik"

© foto di Lazzerini

Spazio anche per il Napoli, sulla prima della Gazzetta dello Sport. "Il Napoli senza Insigne. Spazio a Mertens e Milik", il titolo scelto dalla rosea. Contro l'Udinese Ancelotti non potrà contare sul numero 24, il migliore del reparto offensivo in questa prima parte di stagione. Per questo spazio Mertens e Milik, ai quali il tecnico ha chiesto un maggiore impatto anche quando partono dal primo minuto e non solo a gara in corso.