Gazzetta dello Sport: “Novara, ecco il nuovo Piola

“Novara, ecco il nuovo Piola. Stadio pronto nel 2022”, titola così nelle pagine interne La Gazzetta dello Sport in edicola che poi analizza il progetto che costerà circa 36 milioni di euro.

“Primi passi per la realizzazione del nuovo stadio del Novara Calcio: nella giornata di ieri la commissione appositamente istituita ha infatti decretato il progetto vincitore per quella che sarà la nuova «Cittadella dello Sport», area di 210 mila metri quadrati con edifici prevalentemente a indirizzo sportivo. - si legge nell’articolo - Fulcro del «concept» è il nuovo e modernissimo stadio Silvio Piola (integralmente coperto) con una capienza che dai 10 mila posti iniziali potrebbe poi essere portata addirittura a 18 mila. Nei prossimi mesi sarà definito il percorso che porterà poi all’effettiva realizzazione del progetto, che dovrebbe essere ultimato realisticamente per il 2022”.