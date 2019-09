© foto di Alessio Del Lungo

Il lutto vissuto dal Novara, con la scomparsa di Giovanni Udovicich trova spazio sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che nelle pagine dedicate a Serie B e Serie C titola: "Novara piange il suo figlio adottivo. Se n'è andato Udovicich, mito azzurro". L'ex calciatore, morto a 79 anni, è il recordman di presenze in cadetteria con una singola maglia e coi piemontesi vanta 517 presenze fra il 1958 e il 1976.

"Ci sono calciatori che, pur non essendo stati fuoriclasse, pur non avendo segnato gol a grappoli, pur non avendo incantato le folle con dribbling e numeri di magia, sono entrati nell’immaginario collettivo- si legge nell'articolo - Uno di loro è Giovanni «Nini» Udovicich, scomparso ieri a 79 anni. Dal 1958 al 1976 lui è stato il Novara Calcio: 517 presenze tra Serie C e Serie B. Mai una partita in Serie A, mai il grande palcoscenico, eppure ancora adesso i ragazzi aprono pagine social con il suo nome e lì parlano e discutono di pallone. E questo non è un valore da poco in un mondo che, spesso, giudica il sentimento un inutile orpello retorico".