Gazzetta dello Sport: “Nuovo positivo al Venezia. Ripartenza a rischio?”

vedi letture

Spazio alla positività di un calciatore del Venezia, annunciata dal club nella serata di ieri, sulle pagine della Gazzetta dello Sport che titola: “Nuovo positivo al Venezia. Ora ripartenza a rischio?”. “Subito un altro giro di tamponi, oggi l'esito. Salta all'allenamento, squadra in isolamento fiduciario. - si legge nell'articolo – In giornata si attendono anche indicazioni operative sulla sfida di sabato contro il Pordenone a Trieste che potrebbe diventare a rischio perché fino a ieri non era stata ancora ufficializzata la modifica al protocollo sanitario che prevede l'isolamento solo per il positivo e non per tutta la squadra”.