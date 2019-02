© foto di Marco Frattino

Spazio riservato alla Juventus, sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola. "Patto Allegri-Juve per la remontada, CR7 domani riposa?", si legge sulla rosea che sottolinea i piani dei bianconeri per preparare la rimonta contro l'Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions. La Vecchia Signora, domani, sfida il Bologna mentre Cristiano Ronaldo potrebbe restare in panchina.