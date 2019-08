Gazzetta dello Sport: "Perisic addio: ora l'Inter ha deciso"

Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport, viene affrontato anche l'argomento relativo alle epurazioni in casa Inter. Dopo il caso Icardi e la cessione di Nainggolan, saluterà anche il croato Ivan Perisic. "Perisic addio, ora l'Inter ha deciso: via anche lui. Ok al prestito", si legge nel titolo dedicato alla questione. La decisione decisiva è arrivata dopo la doppia bocciatura di Conte, che non lo vede né da esterno a tutta fascia né da seconda punta. Il giocatore sarà dunque ceduto, anche in prestito.